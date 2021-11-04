شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية»: 3 حالات يسقط فيها الضمان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الحالات التي يسقط فيها الضمان الاجتماعي. وقال حساب خدمة المستفيدين التابع للوزارة في تويتر، إن الضمان الاجتماعي يسقط في ثلاثة حالات، وهي: -الاشتراك بنظام التأمينات الاجتماعي. -السجل التجاري. -السعودة. من جهة أخرى، أكد حساب خدمة المستفيدين، أن السفر خارج المملكة 90 يوماً أو تزيد سواءً كانت متفرقة أو متواصلة يُسقِط من المعاش.

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