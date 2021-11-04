شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: مقتل 115 عنصرًا حوثيًا وتدمير 14 آلية عسكرية للمليشيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية باليمن”، اليوم الخميس، عن تنفيذ 25 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية بصرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأكدت قوات التحالف، أن عمليات الاستهداف أسفرت عن تدمير 14 من الآليات العسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 115 عنصرًا إرهابيًا.

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