مسؤول مصري: نستعد لاحتمال حدوث تسونامي على السواحل الشمالية

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الخميس، في خبر عن تصريحات مدير إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء المصري اللواء محمد عبد المقصود.

ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات عبد المقصود جاء خلال مشاركته في مؤتمر اليوم العالمي للتوعية بأمواج الطوفان البحري "تسونامي"، التي نظمها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للطبيعة الأرضية ومقاييس الأرض.

ولفت عبد المقصود إلى أن المشاكل التي تتعرض لها منطقة شرق آسيا تسببت في خسائر بشرية ضخمة إضافة إلى الخسائر المادية.

وأكد المسؤول المصري على أهمية إجراءات الاستعدادات اللازمة، مشيرا إلى أن الزلازل تشكل أساسا لموجات المد البحري "تسونامي".

وتابع: "يمكن أن تتسبب الأمواج العاتية في تهديد بعض المناطق خاصة في الساحل الشمالي، مضيفا: "نعد استراتيجية وطنية للحد من المخاطر، التي يمكن أن تتعرض لها السواحل الشمالية في مصر في حالة حدوث تسونامي".

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