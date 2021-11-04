حزب الله يجدد دعمه لوزير الإعلام ويقول إن السعودية "تفتعل أزمة"

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن تلفزيون "إن بي إن" التابع لحركة "أمل".

وأعلن "حزب الله" في وقت سابق من اليوم الخميس، أن "السعودية بدأت عدوانها على لبنان، وذلك بسبب المحاولات الفاشلة في الهيمنة على القرار السياسي في البلد".

جاءت تصريحات الحزب على لسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم خلال مقابلة خاصة على موقع "العهد"، قال فيها إن: "​السعودية​ منزعجة لأنها لم تستطع الهيمنة على القرار السياسي في ​لبنان​ رغم الأموال التي دفعتها لأتباعها في البلد".

وأكد قاسم في الوقت نفسه، أن "توقيت العدوان السعودي على لبنان له علاقة ب​مأرب​ والخسارة المدوية للسعودية في اليمن، حيث تريد صرف الأنظار عن المعارك هناك من خلال فرض ضغوطات في لبنان".

كما قال قرداحي اليوم، في تصريحات مع قناة "الميادين" إنه: "لن يستقيل ولم يغير موقفه".

جاءت هذه التصريحات على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته، في حال كان قد أدلى بها بعد تعيينه كوزير.