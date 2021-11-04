أمير الكويت يبحث تقريرا بشأن العفو عن المعارضين

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بأن أمير الكويت، استقبل، اليوم، رؤساء السلطات الثلاث، حيث رفعوا له التقرير الأول للجنة المكلفة باقتراح ضوابط وشروط العفو.

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واستقبل الشيخ نواف الصباح، اليوم، في دار يمامة، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد مساعد العجيل.

ورفع المسؤولون لأمير الكويت، التقرير الأول للجنة المكلفة باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو عنهم.

وكانت اللجنة عقدت، صباح اليوم، اجتماعا في قصر بيان، بناء على تكليف الشيخ نواف الصباح.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن أمير الكويت، كان قد مهد الشهر الماضي الطريق أمام العفو من خلال تكليف الرؤساء الثلاثة بتوصية شروط العفو قبل إصدار المرسوم، والذي كان شرطا رئيسيا لنواب المعارضة لإنهاء المواجهة المستمرة منذ أشهر مع الحكومة.

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