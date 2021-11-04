شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 45 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 32 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي من خلال إنفوجرافيك اليوم الخميس كالتالي: