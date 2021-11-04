شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تدمر وكرين إرهابيين فى محافظة كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، تدمير وكرين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عملية أمنية في قضاء الحويجة ومنطقة وادي زغيتون بمحافظة كركوك.

وذكرت القيادة في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية اليوم الخميس، أن قوة من الشرطة الاتحادية، نفذت بالاشتراك مع الجهد الاستخباري وقوات الطائرات المسيرة، عملية تفتيش وتطهير منطقة الطويرية بقضاء الحويجة؛ أسفرت عن العثور على قنبلة هاون عيار 120 ملم، صاروخي قاذفة (RBG7)، وعبوة ناسفة نوع بلازما حديدية.. مشيرة إلى أنه تم تدمير ورفع المواد ومعالجتها موقعيا من قبل قوات الجهد الهندسي.

وأضافت أن قوات الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقوات الطائرات المسيرة، نفذت عملية تفتيش في منطقة وادي زغيتون، تم خلالها العثور على مضافة تحتوي بداخلها على مواد طبية وغذائية، حيث تم رفع المواد المضبوطة وتدمير المضافة بالكامل.