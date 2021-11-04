شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يبحث مع مديرة وكالة التعاون السويسرية التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الخميس مع مديرة وكالة التعاون والتنمية السويسرية السفيرة باتريسيا دانزي، أطر التعاون بين مصر وسويسرا والعلاقات المتميزة التي تربط بين الدولتين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.

حضر اللقاء: السفير ياسر هاشم نائب مساعد وزير الخارجية لدول شمال ووسط أوروبا، والوزير المفوض هشام المقود نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وجرى خلال اللقاء تبادل الرؤى حول مختلف أوجه العلاقات بين البلدين، وبالأخص في مجالات التعاون حول خلق الوظائف وتنظيم البرامج التدريبية والتأهيلية بين الجانبين، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال التدريب الفني والمهني لتحسين فرص العمل للشباب، والتعاون في المجال الصحي، وكذلك التعاون في مجال المياه وإنشاء محطات معالجة المياه والصرف الصحي في مصر، وفي مجال الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وتطرق الجانبان إلى مشروعات تطوير القطاع الخاص ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وفي مجال تطوير قطاع الغزل والنسيج في مصر، والاستفادة من خبرة سويسرا في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني إلي جانب مجالات المعرفة والتكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير، وغيرها من المشروعات التنموية التي تساهم في الارتقاء بحياة المواطن المصري.

ورحب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية بالانتهاء من إعداد برنامج التعاون الجديد بين مصر وسويسرا للأعوام ٢٠٢١- ٢٠٢٤، والذي يركز على موضوعات التنمية المستدامة والأمن الإنساني والقضاء على الفقر، بجانب الموضوعات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص، وترحيبنا بإطلاق هذا البرنامج اليوم ٤ الجاري بالقاهرة أثناء زيارة مديرة وكالة التعاون والتنمية السويسرية.

كما جرى استعراض فرص التعاون بين الوكالة السويسرية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مجال الدعم الموجه لإفريقيا، خاصة في مجال التعليم الفني، وتوفير المنح الدراسية، وتدريب الخبراء الأفارقة، وإرسال القوافل الطبية إلى الدول الأفريقية.

من جانبه، أكد الوفد السويسري استعداده للتعاون مع مصر في المجالات المقترحة، مع اهتمام سويسرا بتطوير وتعزيز أطر التعاون مع مصر لدعم الجهود والمساعي المصرية في كافة تلك المجالات، وكذا استعداد الجانب السويسري للتعاون في تنفيذ مشروعات تنموية في مجال خلق الوظائف وتنظيم البرامج التدريبية والتأهيلية بين الجانبين، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال التدريب الفني والمهني لتحسين فرص العمل للشباب.

واكد الجانبان - في ختام الاجتماع - أهمية تكثيف الجهود المشتركة في تلك المجالات الحيوية، ومواصلة الحوار أثناء جولة المشاورات الثنائية التي ستعقد بين مصر وسويسرا في العاصمة السويسرية برن في 9 نوفمبر الجاري.