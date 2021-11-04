شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة تقبض على مقيم يمني امتهن سرقة السيارات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس :
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من استرداد (8) مركبات مسروقة بمحافظة جدة والقبض على سارقها.
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من استرداد 8 مركبات مسروقة، والقبض على سارقها، وهو مقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة.
وأوضح أنه قد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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