شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 186 مركبة شيفروليه لخلل يؤدي لتوقف المحرك والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن استدعاء 186 مركبة شيفروليه “Suburban / Tahoe”Yukon XL / Yukon” GMC”2021 .
وأشارت إلى أن الاستدعاء بسبب خلل في وحدة التحكم بمضخة الوقود قد يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب مما يزيد من احتمالية توقف المحرك ووقوع حادث.
وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
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