جدران المنازل أنبتت ولم يَرَوْا الشمس.. مواطن يروي ذكريات هطول الأمطار على «حي معكال» 17 يوماً متصلة (فيديو) 

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: روى المواطن عبدالرحمن الشقاري، بعض ذكرياته في شقراء، وخاصةً المطر القوي الذي هطل على حي معكال عام 1373هـ أي قبل قرابة 70 عاماً. وأوضح الشقاري في مقطع متداول على “تويتر”: “أن المطر ظل يهطل 17 يوماً متصلة ولم يَرَوْا الشمس فيها، وأغلقت بوابات دراويز الثميري والقريّ بمساند حتى لا يدخل السيل للرياض”. وأشار الشقاري، إلى أن جدران المنازل أنبتت زرعاً وذلك لوجود “تبن” بمكوناتها.

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