كويكب يمر "خلسة" قرب الأرض.. الخطر كان وشيكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

مر كويكب صغير الحجم بالقرب من كوكب الأرض، خلال الأسبوع الماضي، دون أن يتمكن علماء الفلك من رؤيته بشكل مسبق والتحرك لعدم ارتطامه بالأرض.



وقال موقع Live Science العلمي إنه في يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول، مر كويكب يسمى 2021 UA1 على مسافة 3 آلاف كيلومتراً من الأرض مما يجعله ثالث جسم يمر بالقرب من كوكبنا دون أن يصطدم به.

ورغم أنه مر على مسافة أقرب إلى الأرض من بعض الأقمار الصناعية، مع ذلك لم يره علماء الفلك على أي من رادارات الرصد الفضائية وذلك بسبب أن مروره كان نهاراً وباتجاه الشمس فلم يتمكنوا من رؤيته إلا بعد 4 ساعات من مروره.

لكن العلماء يؤكدون أن حجم الكويكب صغير جداً بحيث لا يشكل تهديداً حقيقياً، لكن كان من الممكن أن يتسبب في أضرار لو أنه سقط على الأرض.

وتستخدم "ناسا" عادة تلسكوبات لمراقبة هذا النوع من الأجسام الكونية تسمح لها بتحديد حجمها وشكلها وتكوينها من أجل تحديد أي منها يحتمل أن يكون خطيراً.

وبحسب الوكالة، لا يمكن اعتبار أي جسم خطيراً إلا إذا كان قطره يزيد عن 140 متراً. وللتعامل مع هذه المخاطر المحتملة، يخطط علماء الفلك في "ناسا" لإطلاق اختبار يسمى "إعادة توجيه الكويكب المزدوج" في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وهو اختبار لحرف الكويكب عن مساره.

وفي الوقت الحالي، حددت وكالة "ناسا" حوالي 27 ألف من الأجسام القريبة من الأرض بما في ذلك 9800 يبلغ قطرها 140 متراً على الأقل، وبالتالي فإنها تشكل خطراً محتملاً.