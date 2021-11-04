عاجل.. بريطانيا توافق على دواء جديد لعلاج فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت المملكة المتحدة، الخميس، عن موافقتها على دواء مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من إنتاج مختبرات ميرك.



وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد في بيان "إنه يوم تاريخي لبلادنا لأن المملكة المتحدة باتت أول دولة في العالم توافق على مضاد للفيروسات يمكن تناوله في المنزل للعلاج من كوفيد-19".

وأكد أن "ذلك سيغير وضع الأفراد الضعفاء والذين يعانون من قصور في المناعة بتمكنهم قريبا من استخدام هذا العلاج الثوري".

وأعلنت شركة ميرك أن بريطانيا سمحت بشروط باستخدام حبوب مولنوبيرافير المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت شركة الأدوية إن مولنوبيرافير ، الذي تم تطويره باستخدام Ridgeback Biotherapeutics ، قد تم التصريح باستخدامه في بريطانيا لعلاج الحالات الخفيفة إلى المتوسطة من مرضى كورونا COVID-19 البالغين الذين لديهم "عامل خطر واحد على الأقل للإصابة بمرض شديد. "

واعتمدت الموافقة البريطانية المشروطة على تحليل لتجارب المرحلة الثالثة التي وجدت أن استخدام هذه الأقراص المضادة للفيروسات قلل بشكل كبير من دخول المستشفى لدى الأشخاص الذين تم إعطاؤهم مولنوبيرافير.

وقالت ميرك إنه في أوائل شهر أكتوبر الماضي، أظهر تحليل لتجارب المرحلة الثالثة أن 7.3% فقط من المرضى الذين تلقوا مولنوبيرافير انتهى بهم الأمر في المستشفى في غضون 29 يومًا مقارنة بـ 14.1% من المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى أو ماتوا بعد تناول الدواء الوهمي.

وأشارت ميرك أيضًا إلى أن 8 مرضى تلقوا دواءً وهميًا ماتوا في غضون 29 يومًا، ولكن لم تُلاحظ وفيات من المرضى الذين تلقوا مولنوبيرافير.