ما أسباب رتفاع ضغط الدم ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الهجوم على الجسم بتأثير لا يمكن ملاحظته بالعين، ولحسن الحظ، يمكن خفضه بكوب واحد من مشروب إفطار شائع.



يوصف ارتفاع ضغط الدم بأنه قوة دفع الدم تجاه جدران الأوعية الدموية.

وعلى الرغم من أن ضغط الدم يتقلب على مدار اليوم، فإن ارتفاعه باستمرار يتسبب في تصلب جدران الأوعية وانقباضها، الأمر الذي يجبر القلب على العمل بقوة أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.

وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

ولكن يمكن لبعض المواد الغذائية خفض ضغط الدم المرتفع بشكل فعال، من أبرزها عصير البرتقال، وفقاً لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

في دراسة نشرت في مجلة SpringerLink العلمية، تبين أن عصير البرتقال (وهو عنصر أساسي في وجبة الإفطار) يخفض من ارتفاع ضغط الدم بعد تناول كوب واحد منه.

كان الهدف الأساسي من الدراسة هو تقييم تأثير عصير البرتقال الذي يحتوي على محتوى طبيعي من الهسبريدين (مركب نباتي موجود في الحمضيات) على ضغط الدم.

وتم ربط المركب النباتي بتخفيضات ضغط الدم في العديد من الدراسات.

بالنسبة للدراسة، تلقى المشاركون 500 مل في اليوم من مشروب التحكم أو عصير البرتقال أو عصير البرتقال المخصب بالهسبريدين لمدة 12 أسبوعاً.

ووجد الباحثون أن جرعة "واحدة" (500 مل) من عصير البرتقال المخصب بالهسبريدين تخفض ضغط الدم الانقباضي (يتم تسجيل ضغط الدم برقمين، الضغط الانقباضي (الرقم الأعلى) هو القوة التي يضخ بها قلبك الدم في أنحاء الجسم)، مع "تغييرات أكبر بعد العلاج المستمر".

كما يحتوي عصير البرتقال على على فيتامين C، وحمضيات البوتاسيوم والفوليك والليمون الطبيعي، المفيدة جميعها لخفض مستويات ضغط الدم وصحة القلب وتحسن عملية التمثيل الغذائي.

يذكر أن ارتفاع ضغط الدم يحدث عندما يتدفق الدم بقوة أكبر على جدران الشرايين، ما يؤدي إلى ارتفاع مستواه ليصل إلى 140/90 فيما فوق، وإذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب، يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في القلب والأوعية الدموية مثل النوبات والسكتات القلبية.