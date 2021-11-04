حصيلة الضحايا ترتفع إلى 36 قتيلا انهيار مبنى لاجوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا مبنى من 21 طابقا انهار في لاجوس عاصمة نيجيريا الاقتصادية الإثنين، إلى 36 قتيلا.



وقال المدير العام لوكالة إدارة الحالات الطارئة، فيمي اوكي اوسانينتولو، لوكالة فرانس برس، الخميس: "حتى الآن تم انتشال جثث 36 شخصا - 33 رجلا و3 نساء - من تحت الأنقاض وهناك 9 ناجين".

وانهار المبنى في حيّ إيكويي الفخم في لاجوس بعد ظهر الإثنين عندما كان عشرات العمّال في موقع البناء.

وأفاد عمال الإنقاذ، الأربعاء، بأنهم انتشلوا 22 جثة حتى الآن وتم إنقاذ 9 أشخاص، بينما يتخوف عمال البناء على مصير العشرات من زملائهم الذين ما زالوا تحت الركام.

من جانبه، أكد ابراهيم فارينلوي، من الوكالة الوطنيّة لإدارة الطوارئ، الحصيلة الجديدة، الخميس.

وأكد أن فرق الإنقاذ "لن تستسلم" حتى النهاية، مؤكدا أنه تم إحضار معدات أكبر للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

ولا يزال عدد الأشخاص الذين كانوا متواجدين في الموقع خلال الانهيار غير معروف.

وانهار مبنيَان آخران أصغر حجمًا أيضًا، الثلاثاء، في لاجوس، بعد هطول أمطار غزيرة في اليوم السابق على المدينة الكبرى المكتظّة والبالغ عدد سكّانها نحو 20 مليون نسمة، لكن دون أن يتسبّب ذلك في سقوط ضحايا.

وأعلنت الشرطة أن أسباب الانهيار لم تتّضح بعد.

وقال حاكم ولاية لاجوس باباجيد سانو-اولو، الأربعاء، إن الحادث يعد "كارثة وطنية مروعة"، مشيرا "لقد تم ارتكاب أخطاء".

وأعلن الحاكم أنه سيقوم بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أسباب الانهيار ومنع انهيارات مماثلة في المستقبل.

وإيكويي من أكثر المناطق السكنيّة والتجاريّة تميّزًا في لاجوس.

وتشهد نيجيريا التي تضم أكبر عدد من السكان بين دول إفريقيا، انهيار مبان باستمرار.