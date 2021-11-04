ميقاتي يكرر دعوته إلى قرداحي ويؤكد العمل على إعادة علاقات لبنان مع الخليج

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / ANWAR AMRO

وقال ميقاتي، خلال كلمة له في السراي الحكومي، إن البلاد لا تدار بلغة التحدي والمكابرة بل بكلمة سواء، مؤكدا العزم على معالجة ملف العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة وفق القواعد السليمة".

وأضاف أن "لبنان لن يترك هذا الملف أبدا عرضة للتساجل وللكباش السياسي، وسيسعى بالتعاون مع جميع المخلصين للعودة عن القرارات المتخذة بما يعيد صفو العلاقات اللبنانية مع امتداده العربي الطبيعي".

وختم بالقول: "أكرر دعوتي إلى وزير الإعلام لاتخاذ الموقف الذي يجب اتخاذه ويبقى الرهان على حسه الوطني لتقدير الظرف وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها وتضييع المزيد من الوقت"، مؤكدا أن هذا هو الحل للخروج من الأزمة، وأن التصعيد ليس حلا.

وكان ميقاتي أعلن، في وقت سابق اليوم، عن توصله مع الرئيس ميشال عون، إلى اتفاق على خريطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة الحالية.

وأكدت الرئاسة اللبنانية، عبر حسابها على "تويتر"، أن "عون استقبل ميقاتي صباح اليوم الخميس، في قصر بعبدا"، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة صرح عقب الاجتماع، بأنه وضع رئيس الجمهورية بالأجواء التي أحاطت زيارته إلى مدينة غلاسكو الأسكتلندية لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ واجتماعاته مع مختلف الجهات الدولية.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته.

وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

تابع أحدث أخبار لبنان عبر سبوتنيك عربي.