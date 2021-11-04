خطأ بشري في مطار الكويت كاد أن يؤدي إلى كارثة والسلطات تتحرك... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وعلقت هيئة الطيران المدني عبر حسابها في "تويتر" في بيان، وجاء في نص البيان: "ردا على الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، حول هبوط وإقلاع طائرتين في مطار الكويت الدولي، نود التوضيح بأن الإدارة العامة للطيران المدني، قامت على الفور بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة حسب المعايير الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات، كما قامت بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب ومحاسبة من يثبت تقصيره، وتطبيق الإجراءات القانونية في ذلك".

من جانبه، قال الكابتن الطيار عبدالله الغامدي، عبر حسابه في "تويتر" في تفاصيل الواقعة، إن "الطيار وصل للحد الأدنى من الارتفاع، ولم يحصل على الإذن بالهبوط، في الوقت الذي لا تزال فيه الطائرة الأخرى بالمدرج".

وأشار الغامدي إلى أن الأصل في مثل هذه الحالات، إلغاء الهبوط واتباع طريق الهروب المرسوم والمعروف مسبقًا، لتفادي التقارب بين الطائرات". بحسب "إرم نيوز".

ولفت إلى أن "الخطأ كان مشتركًا بين المراقب الجوي، والطيار الذي كان يستعد للإقلاع"، مشككًا أن يكون الطيار في طائرة الهبوط قد حاول الهبوط مسرعًا.