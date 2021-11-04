اخبار الخليج

السعودية توجه نداء إلى المقيمين في المملكة

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت المديرية العامة للجوازات تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم الخميس، شددت من خلاله على تذكير المقيمين في البلاد بأهمية تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة" لأفراد الأسرة كلها.

وأكدت السلطات أن تسجيل البصمة للأسرة يبدأ من عمر 6 سنوات، بدعوى أنه متطلبا أساسيا من أجل إتمام الإجراءات.

وذكرت تحت عنوان "بادر إلى تسجيل بصمات أفراد أسرتك عند عمر 6 سنوات فأكثر"، ضرورة التوجه إلى المديرية العامة للجوازات السعودية من أجل إكمال الإجراءات المطلوبة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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