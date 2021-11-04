رئيس الوزراء اللبناني: حاولنا أن نبقي تحقيق انفجار المرفأ في يد القضاء

دبي - محمود عبدالرازق - وقال ميقاتي: "حاولنا قدر المستطاع وسعينا بكل قوة إلى أن يبقى الملف القضائي لانفجار مرفأ بيروت في عهدة القضاء"، لافتا إلى أنه رفض التدخل فيه.

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وأشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى ما وصفه بـ "الشطط" الذي وقع فيه المحقق العدلي طارق البيطار، قائلا: "رفضنا التدخل فيه مع التشديد على تصويب الشطط الذي وقع فيه المحقق العدلي".

ودلل ميقاتي على هذا "الشطط"، قائلا: "خاصة في موضوع محاكمة الرؤساء والوزراء المناط حسب المادة 80 من الدستور بالمجلس النيابي، إلا أن الأمر لم يغير في موقف البعض شيئا".

تصريحات ميقاتي جاءت في كلمة له من مقر حكومته، بمناسبة إطلاق الرزمة السياحية الشتوية، حسب موقع لبنان 24.

ووصف رئيس الوزراء اللبناني أزمة التحقيق بأنها "أول امتحان على طاولة مجلس الوزراء"، لافتا إلى أن البعض كان يهدف منه إلى "استدراج الحكومة للتدخل بأمر قضائي لا شأن لها به، مع ما يتركه هذا التدخل من أضرار سيئة على سمعة لبنان والقضاء فيه وعلى التماسك الحكومي تاليا".

وقال إن حكومته حددت "المسلّمات التي نتعاطى بها مع أي ملف قضائي، مع تفهم الظروف التي أوصلت هذا الملف إلى ما وصل اليه".

وأبدى ميقاتي تفهمه لما قال إنه "سلوك من اختاروا البقاء خارج الحكومة أو ينتهجون خط المعارضة"، لكنه أكد أن "ما يجدر التوقف عنده هو نهج التفرّد والتعطيل الذي تعرضت له الحكومة من الداخل".

يشار إلى أن ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يواجه معارضة من البعض، حيث خرجت مظاهرات تطالب بإقالة المحقق العدلي طارق البيطار، عقب استدعائه لرئيس الحكومة السابق حسان دياب أكثر من مرة، وبعض الوزراء المحسوبين على حركات وأحزاب لبنانية.

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