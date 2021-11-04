الإمارات تعلن اكتمال الأعمال الإنشائية في ثالث محطة نووية لديها

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا للحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على "تويتر"، جاء إعلان مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن اكتمال الأعمال الإنشائية في المحطة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية في أبوظبي، أثناء المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيير المناخي "COP26".

​وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، نجاح شركة نواة للطاقة التابعة لها في استكمال عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الثانية ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وكان هذا بعد عام من بداية تشغيل المحطة الأولى، وخمسة أشهر من التشغيل التجاري لها.

وبحسب موقع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، تقع محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وتطل على الخليج العربي، وهي عبارة عن 4 محطات، وبدأت الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى في يوليو/تموز 2012، بعد الحصول على الرخصة الإنشائية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشهادة عدم الممانعة من هيئة البيئة في أبوظبي.

وأشار الموقع إلى أنه ستوفر مفاعلات الطاقة المتقدمة الأربعة (APR1400) في محطة براكة نحو ربع احتياجات الدولة من الكهرباء عند التشغيل التام للمحطات.