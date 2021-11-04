الاستخبارات العراقية تطيح بعصابة إرهابية فى ديالى

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الاستخبارات العراقية الإطاحة بخلية إرهابية تورطت في العديد من الأعمال الإجرامية والإرهابية في محافظة ديالي .

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الخميس، أنه تم مداهمة وكر العصابة الإرهابية والاشتباك معهم وإصابة المتهم مجيد رومية شقيق المتهم الهارب أحمد رومية وهما من المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وأشار البيان إلى أن وكالة رجال وكالة الاستخبارات لن يهدأ لهم بال حتى تحقيق الأمن والاستقرار في جميع ربوع العراق.