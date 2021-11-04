وزير الخارجية التونسى: نعيش مسارا إصلاحيا يؤسس لديمقراطية حقيقية

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي إن بلاده متشبثة بالخيار الديمقراطي وأنها تعيش مسارا إصلاحيا يؤسس لديمقراطية حقيقية وسليمة؛ ترقى إلى مستوى تطلعات التونسيين وتضمن كرامتهم، معربا عن ثقته في أن يواصل الاتحاد الأوروبي مساندة بلاده في هذا الظرف الاستثنائي.

جاء ذلك في تصريحات للوزير التونسي، خلال لقائه، اليوم الخميس، برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان، أن الجرندي أثنى - خلال اللقاء - على متانة العلاقات التي تربط تونس بالاتحاد الأوروبي الذي يعتبر من أهم الشركاء لبلاده، معربا عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات، مؤكدا أهمية أن يتبنى الشريك الأوروبي نظرة شاملة للتجربة التونسية تأخذ بعين الاعتبار مختلف السياقات والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية التي تمر بها البلاد.

من جانبه، أكد المسئول الأوروبي أن الزيارات المتبادلة والاتصالات التي أجريت على أعلى مستوى بين المسئولين التونسيين ونظرائهم في الاتحاد الأوروبي تبرهن من جديد على الثقة المتبادلة بين الطرفين وعلى تفهم الجانب الأوروبي للمرحلة التي تمر بها البلاد.

وأعرب كورنارو عن التزام الاتحاد الأوروبي مواصلة العمل للارتقاء بالشراكة مع تونس في شتى الميادين، واتفق الطرفان على المضي قدما في الإعداد الجيد لإنجاح الاستحقاقات الثنائية القادمة.