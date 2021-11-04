شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان: اتفقت مع الرئيس على خارطة طريق للخروج من الأزمة الحالية مع الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إنه بحث مع الرئيس اللبناني ميشال عون سبل الخروج من الأزمة الحالية، مؤكدا أنهما اتفقا على خارطة طريق .وفق لبنان 24

وأضاف ميقاتي عقب لقائه برئيس الجمهورية صباح اليوم أنه أطلع عون على الأجواء التي احاطت زيارته الأخيرة إلى جلاسكو باسكتلندا واجتماعاته مع مختلف قادة الدول وممثلي ومسئولي الجهات الدولية.

وأكد ميقاتي أنه سيلقي كلمة من السراي الكبير مقر رئاسة الحكومة يوضح فيها ما تم الاتفاق عليه، جاء ذلك بعد لقاء العماد ميشال عون وميقاتى لعرض لآخر المستجدات على الساحتين الداخلية والاقليمية، لا سيما عقب الاجراءات الخليجية تجاه لبنان.