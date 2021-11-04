العراق: ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائى فى محافظة ميسان إلى 568 حالة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مدير إعلام دائرة صحة ميسان في العراق الدكتور محمد قاسم عن ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائي في المحافظة إلى 568 حالة.

وقال الدكتور قاسم في تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الخميس، إن " نتائج عينات المياه التي قامت صحة ميسان بإجراء فحصها وتحليلها أثبتت خلوها تماما من أي أضرار تؤدي إلى ظهور حالات تسمم جماعي في المحافظة الواقعة شرق العراق".

وأكد عدم وجود أي حالات تسمم أخرى في أي محافظة من محافظات العراق حتى الآن، مشيرا إلى أن جميع الحالات التي تعرضت للتسمم في ميسان تمت معالجتها ماعدا 8 حالات فقط مازالوا يتلقوا العلاج داخل أحد المستشفيات في المحافظة.

ونفى مدير إعلام صحة ميسان خبر وفاة أحد الاشخاص في ميسان جراء التسمم الغذائي، مشددا على أن لجان التحري الوبائي مازالت مستمرة لمعرفة أسباب التسمم الغذائي.

وكان عشرات الاشخاص في ميسان قد تعرضوا لتسمم غذائي يوم الاحد الماضي نتيجة لتناولهم وجبات في أحد المطاعم الشعبية ، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق صاحب المطعم و 6 متهمين آخرين على خلفية حادث التسمم .