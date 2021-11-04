شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يؤكد تضامنه مع السعودية ضد أى اعتداء يمس سيادتها واستقرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ضد أى اعتداء يمس سيادتها وأمنها واستقرارها ومنشآتها المدنية. وفق بيان اليوم الخميس.

وجددت الوزارة إدانتها واستنكارها الشديدين للمحاولة الفاشلة للاعتداء بواسطة طائرتين مفخختين على المملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامن لبنان الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة، شعبا وحكومة.