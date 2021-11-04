شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تشيد بعمق علاقات الصداقة مع كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى بعمق علاقات الصداقة التي تربط بلاده بكوريا الجنوبية، مؤكدا عزم تونس الارتقاء بعلاقات التعاون والصداقة مع سول في جميع المجالات وتكثيف الاتصالات وتبادل الزيارات بين مسئولي البلدين وتدعيم التعاون الاقتصادي خاصة الاستثمارات الكورية في تونس.

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء الجرندي بنائب وزير خارجية كوريا الجنوبية ييو سيونج باي الذي يقوم بزيارة عمل لكل من تونس وليبيا.

واستعرض الجانبان أهم المواعيد الثنائية القادمة على غرار اللجنة الوزارية المشتركة التونسية الكورية وبرنامج تبادل زيارات المسئولين البارزين بالبلدين، وفي هذا الإطار جدد المسئول الكوري الدعوة للجرندي للمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري لحفظ السلام المزمع تنظيمه في سول في بداية شهر ديسمبر القادم والذي يتزامن مع انعقاد المنتدى الكوري-الأفريقي.

كما استعرض المسئولان أهم برامج التعاون القائمة بين البلدين، حيث ثمن الجرندي الدعم الكوري للمجهود التنموي في تونس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب دعم البلاد في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحد من تداعياتها، مشيرا إلى تحسن الوضع الوبائي في تونس نتيجة الحملات الوطنية المكثفة للتلقيح وللدعم الكبير الذي تلقته تونس من عدد من البلدان الشقيقة والصديقة.

بدوره، جدد المسئول الكوري التزام بلاده بمواصلة دعمها لبرامج التنمية في تونس.

من جهة أخرى، تطرق الجانبان إلى آخر تطورات مسار التسوية السياسية في ليبيا خاصة المؤتمر الدولي لدعم الاستقرار الذي انعقد يوم 21 أكتوبر 2021 بطرابلس، حيث أبرز الجرندي الدور الإيجابي الذي تلعبه تونس في إطار آلية الجوار الليبي والتزامها بالمساهمة الفاعلة في الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنجاح المسار الانتخابي والاستقرار في الشقيقة ليبيا.