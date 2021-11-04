شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمواطن أقدم على إتلاف مرافق عامة داخل حديقة بمحافظة الخرمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة، من القبض على مواطن، أتلف مرافق عامة في محافظة الخرمة. وكان مغردون قد تداولوا فيديو لمواطن يعتلي إحدى الألعاب في حديقة عامة، وتعمد خلع أجزاء منها لإتلافها. وأوضحت شرطة منطقة مكة المكرمة، أنه جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة

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