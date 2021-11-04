لينوفو تطلق البروجيكتور L5 الجديد بتقنية Full HD

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة صناعة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة الصينية لينوفو جهاز البروجيكتور L5 الجديد، الذي يعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD.



وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يعتمد على تقنية LED ويعمل بدرجة سطوع منخفضة نسبيا تبلغ 450 لومن ANSI، وبالتالي فإنه يتطلب إعتاما شديدا في الغرفة على عكس الموديلات الأخرى الأكثر سطوعا.

ويتم إعداد البروجيكتور الجديد بسهولة من خلال توافر العديد من الوظائف المفيدة مثل تصحيح الانحراف الداخلي مع وظيفة الزووم المدمجة، ولكن يتعين على المستخدم أن يقوم بضبط التركيز التلقائي بنفسه.

ويأتي البروجيكتور الجديد من لينوفو بحجم مدمج للغاية 260 x 230 x 110 ملم، ويعرض صورة حتى قياس 150 بوصة، وعند نصب الجهاز على مسافة 2.38 متر من الشاشة فإنه يعرض صورة قياس 70 بوصة، وأكدت الشركة الصينية على عرض الصورة بدقة أصلية 1920 x 1080 بيكسل.

ويتم نقل الصورة إلى البروجيكتور L5 الجديد عن طريق منفذ HDMI ومنفذ AV، بالإضافة إلى أنه يمكن تشغيل المحتويات المخزنة على وحدات الذاكرة الخارجية عن طريق منفذ USB، كما تعمل تقنية البلوتوث على توصيل سماعات الساوند بار بسهولة.

وأكدت لينوفو أنه يمكن استعمال البروجيكتور L5 الجديد دون الحاجة إلى مشغل خارجي؛ حيث قامت الشركة الصينية بالاعتماد على الإصدار 6 من نظام التشغيل أندرويد TV وبالتالي يمكن الوصول إلى العديد من خدمات البث المختلفة على الإنترنت.

وصباح اليوم الخميس، أعلنت لينوفو ارتفاع صافي أرباحها القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة 65% سنويا إلى 512 مليون دولار مقابل 310 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح السهم الواحد 4.42 سنت أمريكي مقابل 2.59 سنت أمريكي خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي. وزادت أرباح الشركة قبل حساب الضرائب بنسبة 58% إلى 742 مليون دولار.

في الوقت نفسه زادت إيرادات لينوفو خلال الربع الثاني بنسبة 23% سنويا إلى 17.87 مليار دولار مقابل 14.52 مليار دولار خلال العام الماضي.

وقالت الشركة إن استراتيجيتها الحالية تحقق نحسنا مستداما في الأرباح والنمو وستواصل التركيز على الأنشطة والقطاعات ذات هامش الأرباح المرتفع.

وأشارت لينوفو إلى اعتزامها زيادة الاستثمار في قطاعات الأجهزة عالية الجودة غالية الثمن بهدف زيادة الربحية.