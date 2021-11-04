شركة "إتش بي" تطلق شاشة منحنية جديدة لعشاق الألعاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة إتش بي الأمريكية، عن توسيع باقة موديلاتها من الشاشات المخصصة للألعاب من خلال إطلاق الموديل Omen 27c الجديد.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الشاشة المنحنية الجديدة تدعم تقنية FreeSync Premium Pro من AMD ومعيار DisplayHDR 400.

وتعتمد شاشة الألعاب Omen 27c الجديدة على لوحة VA قياس 27 بوصة وبدقة QHD (2560 x 1440 بيكسل) وبنسبة باعية 16:9 ونصف قطر انحناء 1000R. وتعمل شاشة الألعاب الجديدة بمعدل تنشيط صورة يصل إلى 240 هرتز عن طريق منفذ DisplayPort ومعدل 144 هرتز عن طريق منفذ HDMI.

وحش "الكل في واحد".. إتش بي تطلق حاسوبا جديدا

وتروج الشركة الأمريكية لشاشة الألعاب الجديدة من خلال زمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية من الرمادي إلى الرمادي مع دعم تقنية FreeSync Premium Pro من AMD، بالإضافة إلى الكثير من الوظائف الخاصة بالألعاب مثل وظيفة Omen Gaming Hub.

وتمتاز شاشة إتش بي Omen 27c الجديدة بتغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 99% ونطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 92%، وتبلغ درجة السطوع القصوى 450 نيت وتصل نسبة التباين إلى 3000:1، كما تدعم شاشة إتش بي الجديدة معيار VESA DisplayHDR 400.

وتزخر شاشة الألعاب إتش بي Omen 27c الجديدة بالعديد من منافذ التوصيل، ومنها منفذ HDMI 2.0 ومنفذ DisplayPort 1.4 ومنفذ USB-C واثنين من منافذ USB-A 3.2 من الجيل الثاني ومنفذ 5ر3 ملم، ويتيح الحامل المرفق إمكانية ضبط وضع الشاشة من حيث الإمالة والارتفاع.

وأعلنت إتش بي عن طرح شاشة الألعاب الجديدة في الأسواق العالمية منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.