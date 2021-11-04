شركة سامسونج تطلق سروال جينز لهاتفها الذكي Galaxy Z Flip3 5G بسعر خيالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، سروال الجينز Z Flip Pocket Denim الجديد المخصص لهاتفها الذكي Galaxy Z Flip3 5G.



وأوضحت سامسونج الكورية الجنوبية أن سروال الجينز Z Flip Pocket Denim الجديد يشتمل على جيب جديد فوق الركبة اليمنى يمتاز بحجمه المثالي للهاتف الذكي.

ويقتصر إنتاج سروال الجينز Z Flip Pocket Denim الجديد على 450 قطعة فقط بسعر يبلغ نحو 1052 دولارا أمريكيا، ويتوفر عبر موقع الإنترنت الخاص بدار الأزياء Dr Denim.

أرباح مليارية

وخلال الربع الثالث من العام الحالي، سجلت إيرادات شركة سامسونج إلكترونيكس مستوى قياسيا بفعل الطلب على أشباه الموصلات.

وأرجعت الشركة هذا الارتفاع القياسي إلى وجود طلب عالمي قوي على رقائق ذاكرة الكمبيوتر الخاصة بها.

وأفادت أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة والهواتف الذكية في العالم، بأن إيراداتها بلغت نحو 74 ترليون وون (63 مليار دولار) خلال خلال الربع الممتد من شهر يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول الماضي، وهو رقم قياسي بالنسبة للشركة بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس.

وقالت سامسونج إن الأرباح التشغيلية لها ارتفعت إلى 15.8 تريليون وون (13.48 مليار دولار) خلال الربع الثالث، مقابل 12.35 تريليون وون لنفس الفترة قبل عام، وهو ما جاء متماشياً مع تقديرات الشركة لأرباحها، وهو الأعلى منذ نفس الفترة من عام 2018.

وعزت الشركة هذا النمو إلى "ظروف السوق المواتية" التي أدت إلى ارتفاع أسعار وشحنات أشباه الموصلات.

كما نوهت أيضا إلى زيادة مبيعات هواتفها الذكية وأجهزة التلفاز الخاصة بها، لكنها أردفت تقول إن ارتفاع التكاليف المرتبطة بالمواد الخام والخدمات اللوجستية قلل من الربحية.

وتمكنت سامسونج من تحقيق أرباح قوية أثناء الوباء، مع زيادة الطلب على رقائق الذاكرة المستخدمة في أجهزة وخوادم الحوسبة حيث أجبر ملايين الأشخاص على العمل في المنزل.

ومع ذلك، قالت الشركة إنها تتعامل مع نقص في المكونات "أطول من المتوقع"، والذي قد يؤثر على الطلب على أشباه الموصلات خلال الربع الحالي.