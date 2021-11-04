مقتل 10 جنود كينيين على يد حركة الشباب قرب الحدود مع الصومال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قتل 10 جنود على الأقل وأصيب آخرون، الخميس، في انفجار داخل الأراضي الكينية القريبة من الحدود مع الصومال.



وبحسب وسائل إعلام صومالية، فإن التفجير نجم عن لغم أرضي مزروع لحق قافلة للقوات الكينية أثناء عبورها في منطقة لامو الساحلية .

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن التفجير وقالت إنها أسفرت عن مقتل 10 جنود كينيين.

وقالت حركة الشباب إنها أشعلت النار في إحدى المركبات العسكرية التي تستخدمها القوات الكينية.

وفي غضون ذلك، لم يعلق المسؤولون الأمنيون الكينيون على الانفجار الذي تبنته حركة الشباب الإرهابية.

ويواصل مسلحو حركة الشباب تنفيذ هجمات إرهابية في مناطق داخل كينيا القريبة من الحدود الصومالية.