بيل جيتس يدعو لمواجهة هجمات الجدري الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

طالب الملياردير الأمريكي بيل جيتس الحكومات أن تستعد لمواجهة الأوبئة وهجمات الجدري الإرهابية في المستقبل عبر استثمار المليارات بالبحث.



ودعا مؤسس شركة مايكروسوفت وقطب الأعمال الأمريكي بيل جيتس إلى تشكيل قوة مهام جديدة لمكافحة الأوبئة تابعة لمنظمة الصحة العالمية بميزانية تبلغ مليارات الدولارات. ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا،

وقال جيتس إنه في حين أن البحث قد يكون مكلفا، فإنه يحتمل أن يؤدي أيضا إلى ابتكارات أخرى، مثل القضاء على الأنفلونزا ونزلات البرد.

وأشار إلى أن دولا مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يجب أن تنفق "عشرات المليارات" من الدولارات لتمويل البحث.

وقال: "آمل في غضون 5 سنوات، أن أتمكن من إعداد كتاب بعنوان "نحن مستعدون للوباء القادم"، لكن الأمر سوف يتطلب عشرات المليارات من أجل البحث والتطوير – سوف تكون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة جزءا من هذا".

ورأى جيتس أن "ألعاب الجراثيم" يمكن أن تشمل الاستعداد لمواجهة أعمال الإرهاب البيولوجي مثل هجمات الجديري على المطارات.

وأشار رابع أغنى رجل في العالم إلى أنه "هناك أوبئة تحدث بشكل طبيعي وأوبئة يسببها الإرهاب البيولوجي يمكن أن تكون أسوأ بكثير مما عشناه اليوم".

وفي نفس السياق، قال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك إن العالم يجب أن يترجم تعهدات بمئات المليارات من الدولارات من شركات وحكومات إلى إجراء ملموس بشأن تغير المناخ حيث أشاد بـ "جدار رأس المال" الجديد الموجه نحو القضاء على انبعاثات الوقود الأحفوري.

تحدث سوناك في مقابلة اجراها معه تليفزيون بلومبرج على هامش مؤتمر تغير المناخ التابع للأمم المتحدة في جلاسكو، اسكتلندا، حيث تعهد في وقت سابق بأن العالم المتقدم سوف يفي بتعهده بتقديم تمويل بمبلغ 100 مليار دولار سنويا مخصص للمناخ .

ووعدت اليوم الأربعاء أيضًا، أكثر من 450 شركة تمثل اصولا بقيمة 130 تريليون دولار لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول منتصف القرن.

وقال سوناك لتلفزيون بلومبرج: "يمكن الآن استخدام جدار رأس المال هذا نحو أهداف تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية لمساعدة البلدان النامية".

وأضاف "نحتاج إلى التأكد من أن الحوكمة تعمل، وأنها عالية الجودة، وأن ما يوجد هناك على قطعة من الورق سيتحول في الواقع إلى مشاريع فعلية ملموسة على الأرض سوف تحدث فرقا في حياة الأشخاص."