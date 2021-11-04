معلومات جديدة حول فولكسفاجن ID5 الكهربائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية "فولكسفاجن" عن إطلاق سيارتها الكهربائية ID5 الجديدة مطلع عام 2022 بسعر يبدأ من 47 ألف يورو.



وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الكهربائية ID5 الجديدة، التي تنتمي لفئة SUV الكوبيه، تأتي بطول 4.61 متر، بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة من 549 إلى 1561 لترا.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر السيارة ID5 الجديدة بثلاثة مستويات من القوة، هي: 128 كيلووات/174 حصانا و150 كيلووات/204 حصان 220 كيلووات/299 حصانا، بينما تقع السرعة القصوى بين 160 و180 كلم/س.

واعتمادا على بطارية سعة 77 كيلووات ساعة يتراوح مدى السير من 480 إلى 520 كلم.

ونهاية شهرأكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الشركة الألمانية أن الوحدة التشيكية لعملاقة السيارات الألمانية فولكسفاجن شركة سكودا أوتو إيه إس، استئنفت الإنتاج بعد توقف استمر لأسبوعين بسبب نقص الرقائق.

ونقلت وكالة الأنباء التشيكية عن المتحدثة باسم الشركة، كاميلا بيدل، قولها إنه تم استئناف الإنتاج في معظم منشآت سكودا مساء الأحد الماضي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، نقلا عن وكالة الأنباء التشيكية، أن سكودا – وهي أكبر شركة لصناعة السيارات في جمهورية التشيك وأكبر المصدرين في البلاد –ركزت على استكمال إنتاج نحو 10 آلاف سيارة غير مكتملة أثناء التوقف .

ويمثل قطاع السيارات في جمهورية التشيك، الذي يضم 3 شركات لتصنيع السيارات والمئات من صانعي قطع غيار السيارات، نحو ربع الناتج الصناعي التشيكي.

ويتوقع البنك المركزي أن تؤدي مشاكل الإنتاج، الناجمة عن اختناقات في الإمداد على المستوى العالمي، إلى خفض الناتج الاقتصادي هذا العام.