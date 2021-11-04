كل ما تريد معرفته حول زيت شجرة الشاي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

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يتمتع زيت شجرة الشاي (Tea Tree Oil) بفوائد جمّة لجمال المرأة؛ حيث إنه يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات وقاتل للفطريات.



كما أن زيت شجرة الشاي يدعم تماثل الجروح للشفاء.

وأوضحت مجلة "Women's Health" المعنية بالصحة والجمال أنه بفضل هذه المزايا يعد زيت شجرة الشاي سلاحا فعالا لمحاربة البثور وشوائب البشرة وفطريات الأظافر، كما أنه يمثل حلا ناجعا لمشكلة البشرة الدهنية، ويساعد على تهدئة البشرة المتهيجة.

ويمكن أيضا استخدام زيت شجرة الشاي لحل مشكلة فروة الرأس الجافة، التي تعاني من الحكة، كما يمكن استخدام الزيت كغسول للفم للقضاء على الرائحة الكريهة المنبعثة منه.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة قطرات من زيت شجرة الشاي إلى ماء الاستحمام للتخلص من التوتر النفسي والشعور بالاسترخاء والهدوء.