بالارقام.. كورونا يواصل الانتشار حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 248 مليونا و851 ألفا و997 مصابا، حتى صباح الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و37 ألفا و735 حالة، فيما تعافى 225 مليونا و462 ألفا و757 حالة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأربعاء، خروج 739 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 280562.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 951 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما أُعلن وفاة 63 حالة جديدة.

سجلت البرازيل 14661 إصابة و164 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان لها إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 21 مليونا و835 ألفا و 785 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 608235.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 4 ملايين و672368 بعد تسجيل 33949 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 96192 بعد تسجيل 165 وفاة جديدة.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 154 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء و2660 إصابة، ما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و814453 إصابة والوفيات إلى 288887 منذ بدء الجائحة.

ويقول المسؤولون إن من المرجح أن الأرقام الرسمية لا تمثل سوى عدد قليل جدا من إصابات ووفيات الفيروس الفعلية.

لقاح هندي ضد كورونا

منحت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، موافقة طارئة للقاح "كوفاكسين" الذي طورته مجموعة "بهارات بايوتيك" الهندية المضاد لكوفيد-19.

وهذا اللقاح الفعال بنسبة 78%، موصى به لجميع الفئات العمرية بدءا من سن 18 عاما.

وأوضحت المنظمة أن اللقاح يعطى على جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع، مشيرة إلى أنه "مناسب خصوصا للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بسبب سهولة تخزينه".