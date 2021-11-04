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إعلام: طيران الإمارات تبدأ تسيير رحلات يومية إلى تل أبيب في 6 ديسمبر

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دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / TOM BRENNER

وتابعت الوكالة، اليوم الخميس: "سيتم إطلاق رحلة يومية بين دبي وتل أبيب دون توقف، اعتبارا من يوم 6 ديسمبر".

يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي نفتالي بينيت، افتتح قنصلية بلاده في دبي، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، وأكد أنها ستكون مكانا للحياة والسياحة والحوار بين شعبين موهوبين.

ووقّعت إسرائيل والإمارات اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في شهر سبتمبر/ أيلول 2020.

ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات بين البلدين إبرام العديد من الاتفاقيات، منها الاتفاق الذي يسمح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق فوق سماء .

ففي ديسمبر 2020، تم إطلاق الرحلات التجارية من إسرائيل إلى دبي وأعلنت شركة "العال" الإسرائيلية تدشين خطوط طيران بين مطار بن غوريون ودبي.

© Sputnik / Mohamed Hassan

الأنشطة الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل بعد اتفاق السلام

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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