لبنان...ميقاتي يعلن الاتفاق على خارطة طريق مع عون للخروج من الأزمة الحالية

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت الرئاسة اللبنانية، عبر حسابها على "تويتر"، أن "عون استقبل ميقاتي صباح اليوم الخميس، في قصر بعبدا"، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة صرح عقب الاجتماع، بأنه وضع رئيس الجمهورية بالأجواء التي أحاطت زيارته إلى مدينة غلاسكو الأسكتلندية لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 للمناخ واجتماعاته مع مختلف الجهات الدولية.

ونقلت الرئاسة اللبنانية عن ميقاتي قوله إنه "اتفق مع الرئيس ميشال عون على خارطة طريق للخروج من الأزمة".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته.

وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورح قرداحي رفض الاعتذار عنها بشأن الحرب في اليمن.

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