شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان يبحث مع عون سيناريوهات حل الأزمة الدبلوماسية مع الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتى، مع رئيس لبنان ميشال عون، ثم يعقد لقاء آخر مع رئيس مجلس النواب نبيه برى للبحث عن صيغة حل للأزمة الدبلوماسية التى نشأت مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج. وفق موقع لبنان 24.

وعقب اللقاء سيزور ميقاتي رئيس مجلس النواب لبحث معه في حل لمسألتين: إعادة تفعيل عمل مجلس الوزراء بفصل التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت عن عمل السلطة التنفيذية، وصيغة المعالجة الممكنة لقضية وزير الإعلام جورج قرداحي الذي طالب باستقالته أولاً كمفتاح للحل كل من دخل على خط الوساطة لوقف الإجراءات الخليجية بحق لبنان.