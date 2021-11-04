شكرا لقرائتكم خبر عن المصلون فى السعودية يؤدون صلاة الاستسقاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المصلون فى جميع مناطق المملكة صلاة الاستسقاء صباح اليوم الخميس، اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر أملا فى طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أنحاء البلاد..



الصلاة

ووفقا لوكالة الانباء السعودية "واس"، ففي مكة المكرمة أدى جموع المصلين صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام يتقدمهم الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وقد أمّ المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة الذي ألقى خطبة أوصى فيها المسلمين بتقوى الله عز وجل في السر والعلن.



المصلون يتوجهون بالدعاء

وقال الدكتور بليلة " إن ما يُصيب العباد من نَوَائِب الجَدْب واللّأواء، وكوارث المِحن والبلاء، أنه امتحان وابتلاء، موضحاً أن التفريط في تطبيق شَرائع الإسلام، وهَدْي السُّنَّة والقرآن، أوقع النّاس في البلاء وسَاقهم إلى الشدَّة والعَنَاء".

وأضاف أنه كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند حصول الجدب وتأخر المطر عن إبّانه أن يضرع إلى ربه مستسقيا متذللا متخشعا متواضعا لربه مستكينا بين يديه يستمطر رحمته ويبتغي فضله .



المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء

وحث فضيلته المسلمين على الاستجابة لأمر الله وعدم الإفساد في الأرض بعد إصلاحها فإن الله لا يحب الفساد وأنه لا يصلح عمل المفسدين، موصيا بالتضرع لله والإنابة إليه والاستكانة بين يديه ودعوته خوفا وطمعا مع الإيقان بالإجابة وإحسان الظن بالله سبحانه والإكثار من الاستغفار واجتناب الحرام وعدم اليأس والقنوط ، والتوبة والاستغفار والبعد عن المعاصي ورد المظالم إلى أهلها وتجنب الفواحش والآثام .



خطبة الصلاة

وحث فضيلته المسلمين على الإكثار من التوبة والاستغفار، فإنهما سبب نزول الغيث والأمطار ، موصياً بالتضرع لله والإنابة إليه والاستكانة بين يديه ودعوته خوفاً وطمعاً مع الايقان بالإجابة وإحسان الظن بالله سبحانه والإكثار من الاستغفار واجتناب الحرام وعدم اليأس والقنوط ، والتوبة والاستغفار والبعد عن المعاصي ورد المظالم إلى أهلها وتجنب الفواحش والآثام.



صلاة الاستسقاء

كما أدى جموع المصلين بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة صلاة الاستسقاء يتقدمهم الأميرسعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة،حيث أمّ المصلين فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ عبدالمحسن القاسم الذي أوصى المسلمين بتقوى الله عز وجل ومراقبة الله في السراء والضراء.

وفي منطقة جازان تقدم المصلين الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان ، كما تقدم المصلين في منطقة نجران صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير المنطقة وذلك بمصلى الإمارة.

وأدى المصلون صلاة الاستسقاء في منطقة حائل يتقدمهم الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير المنطقة وذلك بجامع الملك فهد بحائل