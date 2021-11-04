شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل توقف مزادا لأدوات استخدمها النازيون فى أوشفيتز لتعذيب اليهود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت محكمة اسرائيلية الأربعاء مزاد نظمه مواطن يدعى “مائير تزولمان” لأدوات استخدمها النازيون لتعذيب اليهود وشم المعتقلين فى المعسكر بالمعروف بشهوده محرقة الهولوكوست “أوشفيتز”، وفقا لما نشره موقع بى بى سى.

وقال صاحب المزاد، أنه أراد أن تكون تلك الأدوات فى يد شخص يقدر قيمتها وما تمثله من تجسيد لمعاناة اليهود على يد النازية الألمانية، مع العلم أن عروض المزاد وصلت حتى المبلغ 3400 دولار(52 ألف جنيه مصرى).

كان بعض الناجين من محرقة الهولوكوست قد وكلوا محاميا لإيقاف هذا المزاد الذى اعتبروه يروج لتاريخ جرائم النازية، وكان المحامى الموكل قد قال فى تصزيحات إعلامية، أن مثل هذه الأدوات لا تصلح للملكية الفردية بل هى دليل على وحشية وجرائم النازية وتنتمى لأحد المتاحف.

كان ضباط النازية يستخدمون الأوشام لتحويل المعتلقين إلى أرقام داخل أوشفيتز٫ حسب معاصرو تلك الحقبة. ومن المنتظر أن تقرر المحكمة بشكل قاطع فى 16 نوفمبر المقبل إذا كانت ستسمح للمزاد أن يستكمل.