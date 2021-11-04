شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير أكثر من 500 قنبلة فى محافظة المثنى بالعراق دون خسائر بشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الدفاع المدنى، اليوم الخميس، تفجير أكثر من 500 قنبلة غير منفلقة فى محافظة المثنى دون خسائر بشرية، وذكرت المديرية في بيان نقلته "السومرية نيوز"، إن "مفارز معالجة القنابل غيرالمنفلقة بالتعاون مع الهندسة العسكرية التابعة للجيش العراقي قامت بإتلاف وتفجير 505 من المقذوفات الحربية غير المنفلقة مختلفة الأنواع والأحجام في ساحة الإتلاف المعدة دون تسجيل أي أضرار بشرية.

من جانب أخر أعلنت عمليات بغداد، اليوم الخميس، القبض على 19 متهم بينهم منتحل صفة طبيب من قبل المفارز المشتركة لقيادة العمليات.

وذكر إعلام عمليات بغداد في بيان نقلته "السومرية نيوز"، إن "المفارز المشتركة التابعة لقيادة العمليات تمكنت وخلال الـ72 ساعة الماضية من اعتقال 19 متهما بينهم منتحل صفة طبيب، ومروجين ومتعاطين للمواد المخدرة، فيما تم مصادرة (21) مسدس، وأربعة بنادق مختلفة الأنواع مع "563" إطلاقة عتاد و"283" غرام من مادة الكريستال، و"102" حبة مخدرة، و(10) أجهزة لتعاطي المخدرات، بالإضافة الى اتلاف كمية من الأدوية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وأضاف البيان، "تم تسليم جميع الملقى القبض عليهم مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون