شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى من انقطاع الكهرباء في حي الرياض بجدة لـ5 ساعات.. والشركة تتفاعل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
اشتكى عدد من سكان حي الرياض بجدة، صباح اليوم الخميس، من انقطاع الكهرباء لعدة ساعات متواصلة.
وتلقى حساب العناية بالمشتركين التابع لشركة الكهرباء شكوى من مواطن قال فيه: “الكهرباء مقطوع في حي الرياض في جدة 5 ساعات متواصلة ما اشتغلت ولا أحد الخليج 365 معنا”.
وتفاعلت الشركة وردت: “نأسف لمرورك بهذه التجربة وما يصير خاطرك إلا طيب تلقينا بلاغك، وحول إلى الفريق المختص للمعالجة العاجلة”.
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