شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى من انقطاع الكهرباء في حي الرياض بجدة لـ5 ساعات.. والشركة تتفاعل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اشتكى عدد من سكان حي الرياض بجدة، صباح اليوم الخميس، من انقطاع الكهرباء لعدة ساعات متواصلة.

وتلقى حساب العناية بالمشتركين التابع لشركة الكهرباء شكوى من مواطن قال فيه: “الكهرباء مقطوع في حي الرياض في جدة 5 ساعات متواصلة ما اشتغلت ولا أحد الخليج 365 معنا”.

وتفاعلت الشركة وردت: “نأسف لمرورك بهذه التجربة وما يصير خاطرك إلا طيب تلقينا بلاغك، وحول إلى الفريق المختص للمعالجة العاجلة”.