شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الخميس 4 نوفمبر/ تشرين ثان 2021، عدة مباريات مرتقبة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية.



ومن المنتظر أن تشهد مسابقات الأندية توقفا أخيرا هذا العام، بسبب فترة الأجندة الدولية خلال شهر نوفمبر الحالي.

يسقبل فريق ليجا وارسو البولندي نظيره نابولي الإيطالي، مساء الخميس في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.

وتنطلق المباراة في تمام 8:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9.45 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

موعد مباراة روما وبودو في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

يواجه فريق روما الإيطالي نظيره بودو النرويجي في الجولة الرابعة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتنطلق المباراة في تمام 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتبث المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس.

موعد مباراة توتنهام وفيتيسه أرنهيم في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

يستقبل فريق توتنهام الإنجليزي ضيفه فيتسيه أرنهيم الهولندي في الجولة الرابعة من دوري المؤتمر الأوروبي.

وتنطلق المباراة في تمام 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قنوات بي إن سبورتس.

سيكون الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، على موعد مع مباراة نارية ضد ضمك، متصدر جدول الترتيب حتى الآن.

وتنطلق المباراة في تمام 5:50 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6:50 بتوقيت أبوظبي، وتُبث منافسات الدوري السعودي للمحترفين عبر قنوات "SSC" ومنصة شاهد الإلكترونية.

يبحث فريق الاتحاد عن صدارة الدوري السعودي، حين يستقبل ضيفه الفتح على ملعب الجوهرة، مساء يوم الخميس.

وتنطلق المباراة في تمام 7:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8.45 مساء بتوقيت أبوظبي، وتُبث منافسات الدوري السعودي للمحترفين عبر قنوات "SSC" ومنصة شاهد الإلكترونية.

يسعى فريق بيراميدز لمواصلة انطلاقته الإيجابية في الدوري المصري، حين يصطدم بنظيره الاتحاد السكندري.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية على الهواء مباشرة.

يختتم فريق الرمثا مبارياته في الدوري الأردني، ويسعى للتتويج باللقب الغائب منذ 40 عاما حين يلاقي نظيره الجزيرة.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت الأردن، 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتبث عبر قناة الأردن الرياضية على الهواء مباشرة.

يدخل فريق الوحدات الجولة الأخيرة من الدوري الأردني، باحثا عن التتويج باللقب حين يواجه شباب العقبة.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت الأردن، 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتبث عبر قناة الرئيسية الأولى الأردنية العامة على الهواء مباشرة.

يستقبل فريق النجم الساحلي نظيره الترجي الجرجسي في الجولة الرابعة من الدوري التونسي.

وتنطلق المباراة في تمام 4:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5.30 بتوقيت أبوظبي، لكنها لن تبث عبر القناة الوطنية التونسية.

يستضيف فريق الإفريقي نظيره الأولمبي الباجي في الجولة 4 من الدوري التونسي.

وتنطلق المباراة في تمام 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7.30 مساء بتوقيت أبوظبي، ولن تبث أيضا عبر القناة الوطنية التونسية.