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223 إصابة جدية و6 وفيات بكورونا بالمغرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

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أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية امس في المغرب تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس ، انخفاضا من 260 إصابة تم تسجيلها أمس.

 

وحسب بيانات الوزارة ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المملكة إلى 946766 حالة.

 

كذلك أعلنت الوزارة عبر "تويتر" وفاة 6 حالات، مقابل خمس حالات أمس، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 14689.

 

وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 927745 حالة بعد الإعلان شفاء 317 حالة اليوم.

 

وحسب بيانات الوزارة فإن عدد الحالات الخطيرة ارتفع إلى 268 حالة بعد تسجيل 6 حالات اليوم، بينها 3 حالات تحت التنفس الصناعي الاختراقي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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