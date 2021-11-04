شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل الشمندر الأحمر يخفض ضغط الدم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة آنا دروبيشيفا، أخصائية التغذية الروسية، أن البنجر (الشمندر الأحمر) يخفض ضغط الدم الشرياني ويقوي الكبد. وأشارت الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن للبنجر فوائد عدة، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

