الأردن يبحث إعطاء جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لجميع الفئات

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الهواري، اليوم الخميس، ونقلتها قناة المملكة، وأضاف الوزير أن الأردن يراقب تجارب بعض الدول التي تعطي لقاحات كورونا للأطفال من 5-11 أعوام قبل اتخاذ قرار مماثل.

وبحسب الوزير، فقد حصل 6 آلاف شخص على لقاحات كورونا من خلال الفرق الصحية المتحركة، ومن المنتظر وصول 500 ألف جرعة من لقاح كورونا الصيني إلى البلاد اليوم، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت أن الخلط بين لقاحات فيروس كورونا يعطي مناعة أفضل.

وطمأن الهواري المواطنين على الوضع الوبائي في البلاد، حيث أوضح أن 600 مصاب بكورونا موجودون في المستشفيات حاليا، مؤكدا أن "الوضع الوبائي في الأردن مستقر بحذر".