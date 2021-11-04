شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. مستقر بالسعودية ورطب بالبحرين والعظمى بالكويت 36° والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج انخفاضا فى درجات الحرارة، اليوم الخميس، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، طقس مستقر وسماء صحو إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان ، أما الامارات طقس صحواً إلى غائم جزئياً ، وفى البحرين طقسا رطباً مع تشكل ضباب خفيف والعظمى فى الكويت 36 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم طقس مستقر وسماء صحو إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان، كما لا يستبعد تكوّن الضباب فى الصباح الباكر على الجزء الأوسط من سواحل البحر الأحمر، فى حين يستمر درجات الحرارة على منطقتى الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم ساعة على الجزء الشمالى والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 10-28 كم ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

و أوضح المركز فى بيانه اليومى ان حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية غربية 10 - 20 تصل إلى 30 كم س..ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفاً و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:28 والمد الثانى عند الساعة 01: 01 و الجزر الأول عند الساعة 49 : 18والجزر الثانى عند الساعة 06:37.. وفى بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 08:26 والمد الثانى عند الساعة 21:50 و الجزر الأول عند الساعة 15:02 والجزر الثانى عند الساعة 03:29.

و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 35 25 90 25 دبى 34 25 95 20 الشارقة 34 21 95 30 عجمان 33 24 95 35 أم القيوين 35 21 95 25 رأس الخيمة 35 20 90 25 الفجيرة 32 24 75 25 العين 36 32 80 20 ليوا 36 21 90 25 الرويس 32 20 90 25 السلع 33 21 95 30 دلما 33 26 90 40 طنب الكبرى 34 26 85 45 طنب الصغرى 34 26 85 45 أبو موسى 34 27 80 40

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم فى مملكة البحرين سيكون رطباً مع تشكل ضباب خفيف او منقطع فى بعض المناطق فى البداية ثم يتحول الى معتدل بوجه عام .

الرياح متقلبة الاتجاه من 3 الى 8 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة بعد الظهيرة .

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 25%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 36 °ﻡ

نهارًا

مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 38 كم ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

ليلًا

غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .