شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حالات يتم فيها إيقاف معاش المستفيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير يتساءل الكثيرون عن الحالات التي يتم فيها، وقف المعاش للمستفيدين. وأوضح حساب “العناية بالعملاء” التابع للمؤسسة العامة للتأمينات، أنه يتم إيقاف المعاش للمستفيد في الحالات التالية: 1-انتهاء حالة العجز الصحي للمستفيدين. 2- بلوغ أحد الأبناء الذكور 21 سنة، ما لم يثبت مواصلته للدراسة. 3- الوفاة. 4- زواج إحدى المستفيدات. 5- تجاوز الأبناء الذكور الثابت دراستهم الـ 26 سنة. 6- التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية. وكان أحد المستفيدين قد وجه استفسار يتساءل فيه أنه عند تقديمه بخصوص حافز وحصوله عليه يتوقف عنده راتب التقاعد الحاصل عليه من والده.

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