شكرا لقرائتكم خبر عن المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أدى المصلون في جميع مناطق المملكة صلاة الاستسقاء صباح اليوم الخميس، اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر أملا في طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أنحاء البلاد.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة اليوم الخميس.
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