شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مزايا جديدة في تحديث «واتساب».. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أضاف تطبيق الدردشة “واتساب” المملوك لشركة “ميتا”، المعروفة سابقًا باسم “فيسبوك”، حيلًا جديدة يمكنك تجربتها بانتظام.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن تحديث “واتساب” الجديد، يتضمن عدة مميزات منها:

1. محرر وسائط الويب

حيلة مخصصة بشكل أساسي للأشخاص الذين يستخدمون “واتسآب” على الهاتف والكمبيوتر.

فإذا كنت ترغب في تحرير صورة على إصدار “واتسآب” على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، فهذا كان مستحيلًا في السابق. وبدلاً من ذلك ، سيتعين عليك العودة إلى هاتفك لإجراء التعديل.

ومع “واتسآب Web” يمكنك إجراء نفس التعديلات على جهاز الكمبيوتر كما تفعل على الهاتف المحمول.

2. معاينة الارتباط

يعد إرسال الروابط إحدى الطرق الرئيسية التي نتواصل بها عبر “واتسآب”.

والآن قام “واتسآب” بتغيير التطبيق بحيث يمكنك رؤية معاينة كاملة عند إرسال الرابط. وسيحصل الأشخاص الذين يتلقونها على مزيد من السياق حول ما أرسلته – والأهم من ذلك ، ما الذي هم على وشك النقر عليه.

3. اقتراحات الملصق

التغيير الكبير الآخر هو إضافة اقتراحات الملصق. وقال صانعو التطبيقات إن “واتسآب” حاول جعل العثور على الملصقات “أسرع وأسهل”.

الآن عندما تكتب ماتريده في البحث، سيظهر باقتراحات للملصقات التي قد ترغب في استخدامها.